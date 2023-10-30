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Последствия ракетного удара по Одесской области, фото: Одесская областная прокуратура
Последствия обстрела судоремонтного завода на Одесчине показала прокуратура (ФОТО)https://racurs.ua/n188828-posledstviya-obstrela-sudoremontnogo-zavoda-na-odeschine-pokazala-prokuratura-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 30 жовтня, вранці завдали ракетного удару по Одещині. Ворог поцілив у судноремонтний завод в Одеському районі.
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В результаті четверо співробітників підприємства отримали поранення різного ступеня тяжкості, двох потерпілих госпіталізовано до лікарні, повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.
Також пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.
Проводяться заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, яким було спричинено фізичну або іншу шкоду, внаслідок влучання ворожих снарядів, — зазначають у прокуратурі.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
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