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Российские захватчики активизировались в районе Бахмута, фото: «Википедия»

Рашисты перешли к активным действиям в районе Бахмута — Сырский

30 окт 2023, 13:54
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У районі міста Бахмута (Донецька область) ворог суттєво посилив своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.


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Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Також росіяни особливу активність проявляють в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках.

Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони, — наголошує Сирський. — Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.

Сирський зазначає, що обстановка на сході залишається складною.

Источник: Ракурс


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