Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские захватчики активизировались в районе Бахмута, фото: «Википедия»
Рашисты перешли к активным действиям в районе Бахмута — Сырскийhttps://racurs.ua/n188830-rashisty-pereshli-k-aktivnym-deystviyam-v-rayone-bahmuta-syrskiy.htmlРакурс
У районі міста Бахмута (Донецька область) ворог суттєво посилив своє угруповання й перейшов від оборони до активних дій.
.
Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Також росіяни особливу активність проявляють в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках.
Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони, — наголошує Сирський. — Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей.
Сирський зазначає, що обстановка на сході залишається складною.
Как оформить наследство. Энциклопедия от нотариуса Виктории Деревянко
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...