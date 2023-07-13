Тортури і рабська праця - росія розбудовує мережу в’язниць для катування українців

https://racurs.ua/ua/n185096-tortury-i-rabska-pracya-rosiya-rozbudovuie-mereju-v-yaznyc-dlya-katuvannya-ukrayinciv-video.html

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Тисячі українців утримуються в мережі в’язниць по всій росії та на окупованих територіях, де їх піддають тортурам, психологічному насильству та рабській праці.

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Про це йдеться у розслідування Associated Press

Російські окупанти використовують полонених мирних українців для риття траншей і братських могил, катують і депортують на територію росії, порушуючи Женевські конвенції, йдеться в матеріалі агенції.

Журналісти поговорили з колишніми в’язнями, проаналізували супутникові знімки, документи, листи Червоного Хреста та дізналися, що агресор має намір побудувати ще десятки таких в’язниць. За різними оцінками, зараз на тимчасово окупованих московитами територіях діє від 63 до 125 таких в’язниць.

Видання з’ясувало, що багатьох людей затримували за розмову українською мовою чи за перебування в окупованому регіоні та залишали під вартою найчастіше без висунення звинувачень. Інших ув’язнювали як військових чи по підозрі у терористичній діяльності.

Всі колишні в’язні, з якими поговорило AP, розповіли про тортури: побиття до переломів, удари електричним струмом, імітації задушення. Багато хто стверджував, що був свідком смертей.

Окрім військовополонених, там тримають і цивільних людей, які розмовляли українською, висловлювалися проти «спеціальної військової операції», підозрюються у допомозі ЗСУ.

Сотні людей окупанти використовують для примусової праці, зокрема, змушують рити окопи та інші укріплення, а також могили для масових поховань.