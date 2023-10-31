Зеленский провел важную Ставку о фронте, оружии, море и ПВО

https://racurs.ua/n188873-zelenskiy-provel-vajnuu-stavku-o-fronte-orujii-more-i-pvo.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де окрім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.

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Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря — про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. Посилення регіональної системи ППО, — йдеться у повідомленні глава держави в соцмережах.

Окрім цього, Зеленський під час Ставки зупинився на питанні посилення протиповітряної оборони та захисту об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах.

Також військово-політичне керівництво України обговорило ситуація на фронті, зокрема у Куп’янську, Авдіївці, Херсоні.