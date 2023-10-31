Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский провел важную Ставку о фронте, оружии, море и ПВО

Зеленский провел важную Ставку о фронте, оружии, море и ПВО

31 окт 2023, 15:22
999

Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де окрім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.


.

Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря — про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. Посилення регіональної системи ППО, — йдеться у повідомленні глава держави в соцмережах.

Окрім цього, Зеленський під час Ставки зупинився на питанні посилення протиповітряної оборони та захисту об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах.

Також військово-політичне керівництво України обговорило ситуація на фронті, зокрема у Куп’янську, Авдіївці, Херсоні.

Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна, — підсумував Зеленський.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров