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Ракурс
Зеленський провів важливу Ставку про фронт, зброю, море і ППО

Зеленський провів важливу Ставку про фронт, зброю, море і ППО

31 жов 2023, 15:22
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Президент Володимир Зеленський 31 жовтня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, де окрім ситуації на фронті та поставок зброї розглядалася низка інших важливих питань.


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Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря — про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка. Посилення регіональної системи ППО, — йдеться у повідомленні глава держави в соцмережах.

Окрім цього, Зеленський під час Ставки зупинився на питанні посилення протиповітряної оборони та захисту об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах.

Також військово-політичне керівництво України обговорило ситуація на фронті, зокрема у Куп’янську, Авдіївці, Херсоні.

Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля. Нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту. Графіки постачання від партнерів. Доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна, — підсумував Зеленський.

Джерело: Ракурс


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