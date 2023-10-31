Ракурсhttps://racurs.ua/
Взрыв на заводе по производству взрывчатки раздался в рф
Взрыв на заводе по производству взрывчатки раздался в рфhttps://racurs.ua/n188872-vzryv-na-zavode-po-proizvodstvu-vzryvchatki-razdalsya-v-rf.htmlРакурс
Вибух пролунав на одному із найбільших військово-промислових заводів росії, де випускають вибухівку «Урал». Вибух стався сьогодні у Солікамську.
.
31 жовтня влада російського регіону повідомила про вибух на заводі з випуску вибухівки «Урал». Загрози населенню після вибуху в цеху заводу нібито немає.
Згодом представник підприємства заявив російським ЗМІ, що вибух на заводі «стався в момент, коли в цій будівлі нікого не було, наразі робота триває у штатному режимі».
Нагадаємо, Солікамський завод «Урал» — одне із найбільших військово-промислових заводів рф, який входить до складу державної корпорації Ростех. Там виготовляють вибухові речовини та промислову вибухівку, зокрема порох для стрілецької зброї та снарядів.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...