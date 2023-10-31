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Ракурс
Вибух на заводі з виробництва вибухівки пролунав в росії

Вибух на заводі з виробництва вибухівки пролунав в росії

31 жов 2023, 14:50
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Вибух пролунав на одному із найбільших військово-промислових заводів росії, де випускають вибухівку «Урал». Вибух стався сьогодні у Солікамську.


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31 жовтня влада російського регіону повідомила про вибух на заводі з випуску вибухівки «Урал». Загрози населенню після вибуху в цеху заводу нібито немає.

Згодом представник підприємства заявив російським ЗМІ, що вибух на заводі «стався в момент, коли в цій будівлі нікого не було, наразі робота триває у штатному режимі».

Нагадаємо, Солікамський завод «Урал» — одне із найбільших військово-промислових заводів рф, який входить до складу державної корпорації Ростех. Там виготовляють вибухові речовини та промислову вибухівку, зокрема порох для стрілецької зброї та снарядів.

Джерело: Ракурс


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