Вибух на заводі з виробництва вибухівки пролунав в росії

https://racurs.ua/ua/n188872-vybuh-na-zavodi-z-vyrobnyctva-vybuhivky-prolunav-v-rosiyi.html

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Вибух пролунав на одному із найбільших військово-промислових заводів росії, де випускають вибухівку «Урал». Вибух стався сьогодні у Солікамську.

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31 жовтня влада російського регіону повідомила про вибух на заводі з випуску вибухівки «Урал». Загрози населенню після вибуху в цеху заводу нібито немає.

Згодом представник підприємства заявив російським ЗМІ, що вибух на заводі «стався в момент, коли в цій будівлі нікого не було, наразі робота триває у штатному режимі».

Нагадаємо, Солікамський завод «Урал» — одне із найбільших військово-промислових заводів рф, який входить до складу державної корпорації Ростех. Там виготовляють вибухові речовини та промислову вибухівку, зокрема порох для стрілецької зброї та снарядів.