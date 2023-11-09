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Ракурс
В ГУР показали эвакуированных из Сектора Газа украинцев

В ГУР показали эвакуированных из Сектора Газа украинцев (ФОТО)

9 ноя 2023, 10:48
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В ГУР показали евакуйованих із Сектору Гази українців. Зараз вони на території Єгипту.


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Україна у межах операції також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.

Україна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 українців, повідомив в ефірі «Суспільне Спротив» посол України в Ізраїлі Корнійчук.

На фото від ГУР — евакуйовані із Сектора Гази українці 8 листопада

На фото від ГУР — евакуйовані із Сектора Гази українці 8 листопада

На фото від ГУР — евакуйовані із Сектора Гази українці 8 листопада

На фото від ГУР — евакуйовані із Сектора Гази українці 8 листопада

Нагадаємо, у квітні 2023 року співробітники української воєнної розвідки успішно евакуювали 87 громадян України з охопленого війною Судану, а у вересні 2021 року здійснили безпрецедентну операцію з порятунку наших громадян та іноземців із контрольованого талібами Афганістану.

Источник: Ракурс


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