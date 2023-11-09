В ГУР показали эвакуированных из Сектора Газа украинцев

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Ракурс

В ГУР показали евакуйованих із Сектору Гази українців. Зараз вони на території Єгипту.

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Україна у межах операції також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.

Україна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 українців, повідомив в ефірі «Суспільне Спротив» посол України в Ізраїлі Корнійчук.

Нагадаємо, у квітні 2023 року співробітники української воєнної розвідки успішно евакуювали 87 громадян України з охопленого війною Судану, а у вересні 2021 року здійснили безпрецедентну операцію з порятунку наших громадян та іноземців із контрольованого талібами Афганістану.