Стали известны подробности утреннего ракетного удара по Киеву. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n189228-podrobnosti-utrennego-raketnogo-udara-po-kievu-i-oblasti-soobschili-vlasti.html

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Російська армія 11 листопада поновила ракетні удари по Києву.

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Пауза між ракетними атаками становила 52 дні. Вночі столицю намагалися атакувати БПЛА, а вранці ворог спробував завдати ракетного удару. Приблизно о 8.00 в бік міста була запущена балістична ракета, за попередніми — «Іскандер». Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, російська ракета до столиці не долетіла, бо на підльоті її знищила ППО. За попередньою інформацією, в Києві не має руйнувань та постраждалих.

Тим часом голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив у Facebook, що внаслідок ранкової ракетної атаки влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

Однак в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Вибухова хвиля пошкодила вікна та покрівлю п’яти приватних житлових будинків. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств.

Нагадаємо, вранці 11 листопада в Києві гриміли потужні вибухи і лише після них оголосили повітряну тривогу. Попередньо відомо, що вибухи пролунали на лівому березі столиці.