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ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира ХАМАСhttps://racurs.ua/n189246-cahal-zayavil-o-likvidacii-komandira-hamas.htmlРакурс
Ізраїльські військові повідомили, що вбили командира ХАМАС Ахмеда Сіама.
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У спільній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та спільної служби безпеки країни (Шабак) йдеться про те, що Сіам був убитий разом з іншими бойовиками ХАМАС, «коли він переховувався в школі Аль-Бурак».
У заяві йдеться, що Сіам раніше «тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази у лікарні „Рантісі“ і не дозволяв їм евакуюватися на південь задля їхньої безпеки». ЦАХАЛ і Шабак у спільній заяві повторили, що ХАМАС «використовує мирних жителів сектора Газа як живий щит з терористичною метою».
Після кількох днів спроб переконати мирних жителів залишити лікарню «Рантісі» у четвер велика група людей нарешті вийшла із лікарні. На відео, що з’явилося в четвер, видно, як мирні жителі, розмахуючи білими прапорами, залишають двір лікарні, але потрапляють під обстріл і змушені тікати назад. У ЦАХАЛ тоді заявили, що відповідальність за стрілянину несуть бойовики ХАМАС.
Наразі повідомлення про смерть Сіама не підтверджено ХАМАС та не перевірено незалежно.
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