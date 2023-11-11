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Спецназ скорректировал огонь по средствам РЭБ россиян
Спецназ скорректировал огонь по средствам РЭБ россиян (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189248-specnaz-skorrektiroval-ogon-po-sredstvam-reb-rossiyan-video.htmlРакурс
На Авдіївському напрямку бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь по засобах РЕБ противника.
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Під час розвідувальних дій неподалік Авдіївки оператори 3-го полку ССО виявили та ідентифікували два засоби РЕБ противника — комплекс Р-330 «Житєль» та станцію Р-934 комплексу «Борисоглєбск-2»
Провівши дорозвідку, воїни ССО скоригували вогонь артилерійського підрозділу Сил оборони по цілях противника. У результаті влучних ударів одна ціль була виведена з ладу, а інша — знищена.
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