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Ракурс
Спецназ скорректировал огонь по средствам РЭБ россиян

Спецназ скорректировал огонь по средствам РЭБ россиян (ВИДЕО)

11 ноя 2023, 19:26
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На Авдіївському напрямку бійці Сил спеціальних операцій (ССО) скоригували вогонь по засобах РЕБ противника.


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Під час розвідувальних дій неподалік Авдіївки оператори 3-го полку ССО виявили та ідентифікували два засоби РЕБ противника — комплекс Р-330 «Житєль» та станцію Р-934 комплексу «Борисоглєбск-2»

Провівши дорозвідку, воїни ССО скоригували вогонь артилерійського підрозділу Сил оборони по цілях противника. У результаті влучних ударів одна ціль була виведена з ладу, а інша — знищена.

Источник: Ракурс


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