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Ракурс
Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев — CNN

Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев — CNN

13 ноя 2023, 08:25
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У неділю через КПП «Рафах» із сектору Газа до Єгипту вибралися 826 власників іноземних паспортів. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN із посиланням на анонімного представника єгипетської прикордонної охорони.


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У неділю КПП «Рафах» відкрився вперше після дводенної паузи, повідомило CNN.

Понад 800 осіб — це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися з сектора Газа за один день.

Єгипет почав пропускати із сектору Газа іноземців — за заздалегідь складеними списками — і тяжко поранених два тижні тому.

У неділю через КПП «Рафах», за даними CNN, вивезли дев’ятьох поранених.

Источник: Ракурс


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