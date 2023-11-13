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Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев — CNN
Из Сектора Газа за день эвакуировались более 800 иностранцев — CNNhttps://racurs.ua/n189283-iz-sektora-gaza-za-den-evakuirovalis-bolee-800-inostrancev-cnn.htmlРакурс
У неділю через КПП «Рафах» із сектору Газа до Єгипту вибралися 826 власників іноземних паспортів. Про це повідомляє американська телекомпанія CNN із посиланням на анонімного представника єгипетської прикордонної охорони.
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У неділю КПП «Рафах» відкрився вперше після дводенної паузи, повідомило CNN.
Понад 800 осіб — це рекордна кількість іноземців, які евакуювалися з сектора Газа за один день.
Єгипет почав пропускати із сектору Газа іноземців — за заздалегідь складеними списками — і тяжко поранених два тижні тому.
У неділю через КПП «Рафах», за даними CNN, вивезли дев’ятьох поранених.
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