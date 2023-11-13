ХАМАС готовился ко второму этапу нападения на Израиль - The Washington Post

https://racurs.ua/n189285-hamas-gotovilsya-ko-vtoromu-etapu-napadeniya-na-izrail-the-washington-post.html

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Бойовики ХАМАС, які напали на Ізраїль 7 жовтня, готувалися у разі успіху першої атаки просунутися вглиб країни до більших міст.

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Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на більш ніж 10 джерел — колишніх та чинних співробітників розвідки та служб безпеки із чотирьох країн Заходу та Близького Сходу.

Вони планували другий етап, у тому числі у великих ізраїльських містах та на військових базах, — заявив на умовах анонімності високопоставлений ізраїльський чиновник.

Штурмові групи ХАМАС під час атаки 7 жовтня проникли вглиб ізраїльської території аж до міста Офакім, розташованого посередині між сектором Газа та Західним берегом річки Йордан (приблизно за 25 кілометрів від кордону сектора).

Джерела стверджують, що в одного із загонів бойовиків знайшли розвіддані та карти, які вказують на те, що терористи готувалися наступати аж до кордону із Західним берегом. У бойовиків знайшли відповідні інструкції, а також запаси продовольства, боєприпасів та зброї, яких могло вистачити на кілька днів. Крім того, додаткову інформацію щодо планів ХАМАС надали кілька терористів, яких схопили живими.

За оцінкою співрозмовників видання, у ХАМАС розраховували, що дії бойовиків, які влаштували масове вбивство та захоплення заручників, викличуть потужну відповідь з боку Ізраїлю, у тому числі наземну операцію в секторі Газа, а також спровокують насильство на Західному березі річки Йордан та призведуть до більш масштабного конфлікту у всьому регіоні.

Як зазначає The Washington Post, лідери ХАМАС не очікували, що напад 7 жовтня буде таким масштабним, а майже всі штурмові групи досягнуть своїх цілей. Бойовики вбили близько 1 тис. 200 осіб та взяли у заручники приблизно 240 осіб.

У ході контратаки ізраїльські військові вбили близько півтори тисячі бойовиків. Однак, пише The Washington Post, багато бойовиків ХАМАС, які беруть участь у нападі, змогли повернутися в Сектор Газаи на автомобілях, мотоциклах і викрадених гольф-карах.