Премьера Португалии, подавшего в отставку после подозрения в коррупции, прокуратура спутала с другим министром

https://racurs.ua/n189299-premera-portugalii-podavshego-v-otstavku-posle-podozreniya-v-korrupcii-prokuratura-sputala.html

Ракурс

Премʼєра Португалії, який подав у відставку після підозри в корупції, прокуратура сплутала з іншим міністром.

.

Ця помилка вилилася для країни не лише у втрату голови уряду, а й у розформування парламенту, який тепер обиратимуть 10 березня, повідомляє Euronews.

Минулого вівторка премʼєр-міністр Антоніу Кошта подав у відставку після новин, що проти нього ведеться розслідування у справі про корупцію. Виявилось, що прокуратура неправильно розшифрувала записи прослуховування і визнала помилку в іменах — під підозрою міністр економіки Антоніу Кошта Сілва.

Вже колишній премʼєр неодноразово наполягав, що не винний.

Антоніу Кошта 7 листопада подав у відставку після обшуків у його офіційній резиденції в рамках розслідування корупції, пов’язаної з виданням концесій на розвідку та видобуток літію на півночі країни, в муніципалітеті Монталегре.

Він не вважав себе винним та заперечує свою причетність до незаконної діяльності, але водночас розуміє всю серйозність обвинувачення, і що вона не дозволятиме йому залишатись в кріслі надалі.

В рамках цієї справи підозри отримали й міністр транспорту та голова агенції природних ресурсів. Було видано ордер на арешт керівника адміністрації Кошти, а також на мера Сінеса, невеликого портового міста на півдні країни.

Президент країни, представник опозиційно налаштованих до Кошти ліберальних консерваторів, Марселу Ребелу де Соузі, минулого тижня прийняв відставку. Вибори відбудуться 10 березня 2024 року.