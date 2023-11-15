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Ракурс
Нацполиция добилась приговора россиянину, поставлявшему компоненты для "шахедов" из ЕС в рф

Нацполиция добилась приговора россиянину, поставлявшему компоненты для «шахедов» из ЕС в рф (ВИДЕО)

15 ноя 2023, 16:22
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Слідчі Нацполіції в результаті міжнародної операції ліквідували канал постачання компонентів для дронів-«камікадзе» з Євросоюзу до росії.


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В ході досудового розслідування поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 та Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили ряд виробників високотехнологічної продукції з Євросоюзу та США.

Першими на запит України відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію «Дрейк».

Встановлено: російський підприємець, який постійно проживає на території Нідерландів, протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає на територію рф мікросхеми для потреб армії країни-агресора.

На підставі зібраних доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок — півтора року позбавлення волі та 200 тис. євро штрафу, — повідомили в Нацполіції України.

Источник: Ракурс


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