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Нацполіція домоглася вироку росіянину, який постачав компоненти для «шахедів з ЄС до рф
Нацполіція домоглася вироку росіянину, який постачав компоненти для «шахедів» з ЄС до рф (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189373-nacpoliciya-domoglasya-vyroku-rosiyanynu-yakyy-postachav-komponenty-dlya-shahediv-z-ies-do-rf.htmlРакурс
Слідчі Нацполіції в результаті міжнародної операції ліквідували канал постачання компонентів для дронів-«камікадзе» з Євросоюзу до росії.
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В ході досудового розслідування поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 та Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили ряд виробників високотехнологічної продукції з Євросоюзу та США.
Першими на запит України відгукнулася Служба розслідування фінансових злочинів Міністерства фінансів Королівства Нідерланди, розпочавши на основі отриманих матеріалів міжнародну операцію «Дрейк».
Встановлено: російський підприємець, який постійно проживає на території Нідерландів, протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає на територію рф мікросхеми для потреб армії країни-агресора.
На підставі зібраних доказів, суд міста Роттердам виніс фігуранту вирок — півтора року позбавлення волі та 200 тис. євро штрафу, — повідомили в Нацполіції України.
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