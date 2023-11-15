Чехия заморозила все российские государственные активы. Фото:

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Ракурс

Чехія заморозила усі російські державні активи на території країни.

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У середу, 15 листопада, чеський уряд за пропозицією міністра закордонних справ Яна Ліпавського схвалив заморожування російських державних активів. Про це очільник зовнішньополітичного відомства повідомив у Twitter.

На цьому комерційна діяльність, з якої росія фінансує вбивства українців, закінчується, — йдеться у повідомленні.

Також на урядовому засіданні було вирішено розшити список санкцій проти країни-агресора. Нові санкції запровадили проти підприємство з управління активами за кордоном Управління справами президента рф, що контролювало багато нерухомості у Празі та Карлових Варах.

На такі рішення уряду Чехії відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У Twitter він подякував Чехії та міністру Яну Ліпавському за принципову позицію.

Крім того, Кулеба закликав й інші активи заморожувати російські активи, бо ці гроші повинні піти на відновлення України, а не на фінансування окупантів.

Нагадаємо, у жовтні після саміту Європейського Союзу стало відомо, що досягнуто політичної згоди щодо того, що росія має заплатити за довгострокову реконструкцію України. Лідери ЄС схвалили план використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні.