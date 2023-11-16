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Ради абитуриентов в Южной Корее запретили взлет и посадку самолетов на время экзамена
Ради абитуриентов в Южной Корее запретили взлет и посадку самолетов на время экзаменаhttps://racurs.ua/n189414-radi-abiturientov-v-ujnoy-koree-zapretili-vzlet-i-posadku-samoletov-na-vremya-ekzamena.htmlРакурс
У Південній Кореї сьогодні проходив національний вступний іспит, який складали понад 504 тис. абітурієнтів. Цей тест проводиться раз на рік і має вирішальне значення для вступу в університет і подальшого карʼєрного шляху.
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Щоб мінімізувати стрес для учнів, влада заборонила зліт і посадку всіх літаків у країні на 35 хвилин, поки тривало аудіювання з англійської мови.
Крім того, усі державні установи та великі підприємства розпочали роботу з 10.00 або пізніше, щоб зменшити затори на дорогах.
France 24 з посиланням на AFP підкреслює, що іспит також вважають ключем до підвищення соціального статусу й навіть перспектив шлюбу. Величезний тиск, котрий чинять на учнів у надконкурентній системі освіти Південної Кореї, вважають причиною підліткової депресії та рівня самогубств, який є одним із найвищих у світі.
Про важливість цього екзамену свідчать агресивні заходи, ужиті владою для запобігання будь-яким перешкодам у проведенні іспиту.
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