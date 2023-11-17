Зеленский начал ротации в Службе внешней разведки

https://racurs.ua/n189456-zelenskiy-nachal-rotacii-v-slujbe-vneshney-razvedki.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.

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Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Тарасовський був на посаді з січня 2022 року.