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Ракурс
Зеленский начал ротации в Службе внешней разведки

Зеленский начал ротации в Службе внешней разведки

17 ноя 2023, 21:35
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Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.


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Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Тарасовський був на посаді з січня 2022 року.

Олександр Тарасовський

Источник: Ракурс


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