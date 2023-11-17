Ракурсhttps://racurs.ua/
Зеленский начал ротации в Службе внешней разведки
Зеленский начал ротации в Службе внешней разведкиhttps://racurs.ua/n189456-zelenskiy-nachal-rotacii-v-slujbe-vneshney-razvedki.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський звільнив заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Олександра Тарасовського.
.
Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.
Тарасовський був на посаді з січня 2022 року.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...