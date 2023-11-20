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Ракурс
Областные центры на благоустройство потратили втрое больше, чем на оборону

Областные центры на благоустройство потратили втрое больше, чем на оборону

20 ноя 2023, 16:54
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В Україні обласні центри на благоустрій міст витратили в три рази більше ніж на оборону.


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Видання Forbes проаналізувало, скільки грошей на підтримку обласних бригад ТрО виділяли міста протягом девʼяти місяців 2023 року.

В переліку опинилося 21 місто — туди не увійшли Луганськ, Донецьк та Київ. Сумарно обласні центри спрямували 3,8 млрд грн на потреби Сил оборони, водночас на благоустрій витратили 12,8 млрд грн.

З усіх міст перевагу обороні, а не благоустрою, віддає лише Житомир: він витрачає 547 млн грн та 246 млн грн відповідно. Луцьк фінансує обидві категорії майже однаково: 156 млн грн та 152 млн грн. Всі інші обласні центри віддають на благоустрій значно більше.

В абсолютних цифрах найбільше фінансування обох напрямів у Дніпрі: 1,4 млрд — на оборону і 3,2 млрд — на благоустрій. У Харкові, Ужгороді та Херсоні видатки на тероборону знайти взагалі не вдалося. Водночас Херсон на благоустрій виділив лише 8 млн грн, а Харків запланував майже 1 млрд грн.

Восени 2023 року містами України прокотилися мітинги та пікетування, учасники яких вимагали від місцевої влади більше фінансувати потреби оборони, а не благоустрою міст.

Верховна Рада з 1 жовтня передала кошти від так званого «військового ПДФО» з місцевих бюджетів у державний з умовою фінансування виключно мілітарних потреб.

Источник: Ракурс


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