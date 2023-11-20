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Кучма через 20 лет выдал сиквел своего бестселлера «Украина - не россия»
Кучма через 20 лет выдал сиквел своего бестселлера «Украина — не россия»https://racurs.ua/n189548-kuchma-cherez-20-let-vydal-sikvel-svoego-bestsellera-ukraina-ne-rossiya.htmlРакурс
Експрезидент України Леонід Кучма видав книгу «Україна — не росія. Двадцять років потому».
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Перше видання твору вийшло у вересні 2003 року. Тоді автор хотів на конкретних історичних прикладах пояснити насамперед росіянам, чому вони не мають втручатися в справи України. Нове видання ж «не намагається нічого пояснювати чужим», воно «для українського читача, для своїх».
Кучма вирішив написати цю книгу 14 січня 2023 року — тоді російська ракета поцілила в житловий будинок в Дніпрі, а на згарищі рятувальники знайшли понівечену книгу «Україна — не росія».
Друкований наклад призначений для Сил оборони, бібліотек та університетів. Електронна версія буде у вільному доступі.
20 років тому я хотів на зрозумілих росіянам прикладах пояснити, чому ми різні нації, чому Україна — не росія. Чому вони повинні дати нам спокій, якщо не здатні на рівноправні відносини, на дружбу. Але та ганебна радість, з якою більшість росіян сприймала путінське вторгнення, показала, що даремно тоді я намагався щось їм пояснити. Усі добрі слова про росію, сказані колись, спалила, випалила сама росія, — наголосив автор на презентації.
За словами Кучми, рішення написати нову книгу виникло після того, як у січні цього року російська ракета потрапила в багатоповерхівку в Дніпрі, і на фотографії з місця удару він побачив книгу «Україна — не росія», що обгоріла.
У щойно виданій книзі Кучма ділиться своїм поглядом на події ХХ століття та останніх років.
20 років тому я закінчував роботу над книгою з надією. Так, казав я, Україна — не росія. Але дві держави можуть жити, як добрі сусіди, не просто не ворогуючи, а й роблячи одна одну сильнішою. 20 років тому до обох країн у мене були теплі почуття. Сьогодні ж я відчуваю безмежну гордість за Україну та безмежний гнів на росію, — написав Кучма.
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