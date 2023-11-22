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Ракурс
Россияне ударили из беспилотника по машине скорой в Бериславе

Россияне ударили из беспилотника по «скорой» в Бериславе (ФОТО)

22 ноя 2023, 10:32
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Російські виродки вдарили з безпілотника по автівці «швидкої» у Херсонській області. Це сталося на виїзді з міста Берислав 21 листопада, коли лікарі поверталися з виклику.


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Як повідомили у Херсонській ОДА, медики дивом не постраждали.

Источник: Ракурс


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