Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне ударили из беспилотника по машине скорой в Бериславе
Россияне ударили из беспилотника по «скорой» в Бериславе (ФОТО)https://racurs.ua/n189587-rossiyane-udarili-iz-bespilotnika-po-skoroy-v-berislave-foto.htmlРакурс
Російські виродки вдарили з безпілотника по автівці «швидкої» у Херсонській області. Це сталося на виїзді з міста Берислав 21 листопада, коли лікарі поверталися з виклику.
.
Як повідомили у Херсонській ОДА, медики дивом не постраждали.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...