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Байден и Си проигнорируют саммит G20, на котором хочет выступить путин
Байден и Си проигнорируют саммит G20, на котором хочет выступить путин — Bloomberghttps://racurs.ua/n189599-bayden-i-si-proignoriruut-sammit-g20-na-kotorom-hochet-vystupit-putin-bloomberg.htmlРакурс
Президент США Джо Байден та голова Держради Китаю Сі Цзіньпін не будуть присутніми на саміті лідерів країн G20, де вперше з 2021 року виступить кремлівський воєнний злочинець володимир путін.
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Про це 22 листопада повідомила агенція Bloomberg. Саміт має відбутися віртуально 22 листопада.
Нагадаємо, Байден та Сі у листопаді зустрічалися в Каліфорнії, де провели багатогодинні переговори.
Проведення віртуального саміту Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, що головує у G20, анонсував ще у вересні. Окрім країн-членів групи, до участі в ньому запрошені дев’ять країн-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.
Віртуальний саміт має підсумувати цьогорічне головування у групі Індії, яке завершується 30 листопада. Також під час заходу планують обговорити впровадження рішень, ухвалених на зібранні у вересні.
путін може не потрапити на наступний саміт G20. Наступного року у G20 головуватиме Бразилія. Саміт Великої двадцятки має відбутися у листопаді 2024 року, але путін може не потрапити і на нього.
Під час останнього зібрання лідерів групи президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що президента рф не заарештують за ордером МКС, якщо він прибуде на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року.
Втім, вже за кілька днів да Сілва фактично відмовився від своєї попередньої заяви.
Я не знаю, чи бразильське правосуддя затримає його. Це вирішує судова система, а не уряд, — сказав він.
У вересні 2023 року на саміті G20 у Нью-Делі росію представляв міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Про те, що наступний саміт буде віртуальним, стало відомо заздалегідь, проте досі не було зрозуміло, хто братиме участь у ньому з російської сторони.
Наступного тижня путін також відвідає Мінськ, де проходитиме «захід по лінії ОДКБ». Потім глава держави прийме у Москві президента Таджикистану Емомалі Рахмона.
Кремлівський коротун обмежив свої закордонні візити після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за звинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих територій України. Через це він пропустив, зокрема, саміт групи країн з ринками, що розвиваються — БРІКС — у серпні у Південно-Африканській Республіці (ПАР) і саміт лідерів «Групи двадцяти» у Делі у вересні.
Сам путін раніше заявляв, що утримався від поїздок на саміти БРІКС та G20 для того, щоб «не створювати проблеми друзям, які їх організовують».
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