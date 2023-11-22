Байден і Сі не поїдуть на саміт G20, на якому хоче виступити путін – Bloomberg

https://racurs.ua/ua/n189599-bayden-i-si-proignoruut-samit-g20-na-yakomu-hoche-vystupyty-putin-bloomberg.html

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Президент США Джо Байден та голова Держради Китаю Сі Цзіньпін не будуть присутніми на саміті лідерів країн G20, де вперше з 2021 року виступить кремлівський воєнний злочинець володимир путін.

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Про це 22 листопада повідомила агенція Bloomberg. Саміт має відбутися віртуально 22 листопада.

Нагадаємо, Байден та Сі у листопаді зустрічалися в Каліфорнії, де провели багатогодинні переговори.

Проведення віртуального саміту Нарендра Моді, прем'єр-міністр Індії, що головує у G20, анонсував ще у вересні. Окрім країн-членів групи, до участі в ньому запрошені дев’ять країн-гостей і керівники 11 міжнародних організацій.

Віртуальний саміт має підсумувати цьогорічне головування у групі Індії, яке завершується 30 листопада. Також під час заходу планують обговорити впровадження рішень, ухвалених на зібранні у вересні.

путін може не потрапити на наступний саміт G20. Наступного року у G20 головуватиме Бразилія. Саміт Великої двадцятки має відбутися у листопаді 2024 року, але путін може не потрапити і на нього.

Під час останнього зібрання лідерів групи президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що президента рф не заарештують за ордером МКС, якщо він прибуде на саміт G20 в Ріо-де-Жанейро наступного року.

Втім, вже за кілька днів да Сілва фактично відмовився від своєї попередньої заяви.

Я не знаю, чи бразильське правосуддя затримає його. Це вирішує судова система, а не уряд, — сказав він.

У вересні 2023 року на саміті G20 у Нью-Делі росію представляв міністр закордонних справ рф Сергій Лавров. Про те, що наступний саміт буде віртуальним, стало відомо заздалегідь, проте досі не було зрозуміло, хто братиме участь у ньому з російської сторони.

Наступного тижня путін також відвідає Мінськ, де проходитиме «захід по лінії ОДКБ». Потім глава держави прийме у Москві президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Кремлівський коротун обмежив свої закордонні візити після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на його арешт за звинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих територій України. Через це він пропустив, зокрема, саміт групи країн з ринками, що розвиваються — БРІКС — у серпні у Південно-Африканській Республіці (ПАР) і саміт лідерів «Групи двадцяти» у Делі у вересні.

Сам путін раніше заявляв, що утримався від поїздок на саміти БРІКС та G20 для того, щоб «не створювати проблеми друзям, які їх організовують».