Оккупанты планируют депортировать ряд жителей Мариуполя, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n189626-okkupanty-gotovyat-novuu-formu-deportacii-jiteley-mariupolya-andruschenko.html

Ракурс

Російські загарбники з січня готують депортацію жителів Маріупольського району з їхніх домівок за кордон. Найімовірніше — у Білорусь, проте не виключено, що депортовані можуть стати «тараном» на кордоні рф з країнами ЄС.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

В Маріупольському районі зачистка набирає нових кольорів. Вперше звучить слово «депортація», — наголосив Андрбщенко. — Власникам будинків, які приглянулись окупантам для подальшого заселення, не приховуючись обіцяють спочатку «розстріл», а потім через гру поганий/добрий — депортацію. Навіть при наявності російського паспорту.

За інформацією джерел Андрющенка, комісії з інвентаризації житла мають на меті саме виявлення потенційного підпілля та незадоволених громадян.

Мова про безхазяйне майно не ведеться. Саме тому навіть зазначають власників та наявність документів без перевірки та зі слів. Просто інша, але ще біль нелюдяна мета, — зазначив він.

Судячи за все, з січня на нас чекає якась невідома до того уродлива форма видворення наших громадян з їх домівок за кордон росії, — наголосив він.

На думку Андрющенка, найбільш вірогідним варіантом депортації стане видворення в Білорусь.