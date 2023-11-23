Ракурсhttps://racurs.ua/
Город террористов под землей - как выглядят туннели ХАМАС в Секторе Газа, фото - Reuters
Город террористов под землей — как выглядят туннели ХАМАС в Секторе Газа (ФОТО)https://racurs.ua/n189644-gorod-terroristov-pod-zemley-kak-vyglyadyat-tunneli-hamas-v-sektore-gaza-foto.htmlРакурс
Головною метою операції армії оборони Ізраїлю в Cекторі Газb є знищення угрупування ісламізму ХАМАС. Важливою частиною її інфраструктури є мережа підземних тунелів, яка захована серед цивільних об'єктів, у тому числі під житловими будинками, школами та лікарнями.
.
Цими ходами бойовики отримують контрабандою зброю, в них нерідко ховається керівництво угруповання, і саме там можуть перебувати заручники. Ізраїльські війська називають цей підземний лабіринт метро Гази.
Протяжність тунелів може становити до 500 км. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку наземної операції в секторі Газа військові виявили та знищили вже близько 400 шахт, що ведуть під землю.
Агенція Reuters показала, як виглядають тунелі ХАМАС, які виявляють ізраїльські військові під час операції.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...