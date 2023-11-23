Город террористов под землей - как выглядят туннели ХАМАС в Секторе Газа, фото - Reuters

https://racurs.ua/n189644-gorod-terroristov-pod-zemley-kak-vyglyadyat-tunneli-hamas-v-sektore-gaza-foto.html

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Головною метою операції армії оборони Ізраїлю в Cекторі Газb є знищення угрупування ісламізму ХАМАС. Важливою частиною її інфраструктури є мережа підземних тунелів, яка захована серед цивільних об'єктів, у тому числі під житловими будинками, школами та лікарнями.

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Цими ходами бойовики отримують контрабандою зброю, в них нерідко ховається керівництво угруповання, і саме там можуть перебувати заручники. Ізраїльські війська називають цей підземний лабіринт метро Гази.

Протяжність тунелів може становити до 500 км. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку наземної операції в секторі Газа військові виявили та знищили вже близько 400 шахт, що ведуть під землю.

Агенція Reuters показала, як виглядають тунелі ХАМАС, які виявляють ізраїльські військові під час операції.