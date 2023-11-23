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Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters
Місто терористів під землею — як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189644-misto-terorystiv-pid-zemleu-yak-vyglyadaut-tuneli-hamas-u-sektori-gazy-foto.htmlРакурс
Головною метою операції армії оборони Ізраїлю в Cекторі Газb є знищення угрупування ісламізму ХАМАС. Важливою частиною її інфраструктури є мережа підземних тунелів, яка захована серед цивільних об'єктів, у тому числі під житловими будинками, школами та лікарнями.
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Цими ходами бойовики отримують контрабандою зброю, в них нерідко ховається керівництво угруповання, і саме там можуть перебувати заручники. Ізраїльські війська називають цей підземний лабіринт метро Гази.
Протяжність тунелів може становити до 500 км. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку наземної операції в секторі Газа військові виявили та знищили вже близько 400 шахт, що ведуть під землю.
Агенція Reuters показала, як виглядають тунелі ХАМАС, які виявляють ізраїльські військові під час операції.
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