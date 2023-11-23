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Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею — як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази (ФОТО)

23 лис 2023, 20:18
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Головною метою операції армії оборони Ізраїлю в Cекторі Газb є знищення угрупування ісламізму ХАМАС. Важливою частиною її інфраструктури є мережа підземних тунелів, яка захована серед цивільних об'єктів, у тому числі під житловими будинками, школами та лікарнями.


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Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Цими ходами бойовики отримують контрабандою зброю, в них нерідко ховається керівництво угруповання, і саме там можуть перебувати заручники. Ізраїльські війська називають цей підземний лабіринт метро Гази.

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Протяжність тунелів може становити до 500 км. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку наземної операції в секторі Газа військові виявили та знищили вже близько 400 шахт, що ведуть під землю.

Агенція Reuters показала, як виглядають тунелі ХАМАС, які виявляють ізраїльські військові під час операції.

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

Джерело: Ракурс


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