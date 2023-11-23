Місто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі ГазиМісто терористів під землею - як виглядають тунелі ХАМАС у Секторі Гази, фото - Reuters

https://racurs.ua/ua/n189644-misto-terorystiv-pid-zemleu-yak-vyglyadaut-tuneli-hamas-u-sektori-gazy-foto.html

Ракурс

Головною метою операції армії оборони Ізраїлю в Cекторі Газb є знищення угрупування ісламізму ХАМАС. Важливою частиною її інфраструктури є мережа підземних тунелів, яка захована серед цивільних об'єктів, у тому числі під житловими будинками, школами та лікарнями.

.

Цими ходами бойовики отримують контрабандою зброю, в них нерідко ховається керівництво угруповання, і саме там можуть перебувати заручники. Ізраїльські війська називають цей підземний лабіринт метро Гази.

Протяжність тунелів може становити до 500 км. Армія оборони Ізраїлю заявила, що з початку наземної операції в секторі Газа військові виявили та знищили вже близько 400 шахт, що ведуть під землю.

Агенція Reuters показала, як виглядають тунелі ХАМАС, які виявляють ізраїльські військові під час операції.