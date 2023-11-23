Министр обороны Израиля предположил, сколько еще будут продолжаться интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемир’я з ХАМАС коротким перепочинком, після якого інтенсивні бойові дії відновляться, повідомляють The Times of Israel та «Гаарець».

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Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв, — цитує «Гаарець» заяву міністра, зроблену під час зустрічі з ізраїльськими військовими.

Галлант також підкреслив, що продовження бойових дій необхідне для звільнення заручників, яких, як вважає міністр, ХАМАС не відпустить, якщо Ізраїль не чинитиме тиску на угруповання.

Раніше Ізраїль і терористична організація ХАМАС домовилися про тимчасове перемир’я, щоб провести обмін заручниками та полоненими.

Тимчасове припинення вогню повинно розпочатися вранці 24 листопада і триватиме чотири дні. За цей час Ізраїль повинен звільнити 150 палестинських ув’язнених в обмін на 50 заручників, яких утримує ХАМАС.

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня було вбито не менше 1,2 тис. людей. Ще близько 240 ізраїльтян та іноземців бойовики взяли до заручників.

21 стало відомо, що сторони досягли угоди, в рамках якої бойові дії в секторі Газа припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинських в ізраїльських в’язницях. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

В уряді Ізраїлю вже заявили, що «тимчасове перемир’я не означає закінчення війни проти тероризму».