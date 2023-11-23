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Ракурс
Министр обороны Израиля предположил, сколько еще будут продолжаться интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке

Министр обороны Израиля предположил, сколько еще будут продолжаться интенсивные боевые действия на Ближнем Востоке

23 ноя 2023, 21:03
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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемир’я з ХАМАС коротким перепочинком, після якого інтенсивні бойові дії відновляться, повідомляють The Times of Israel та «Гаарець».


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Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв, — цитує «Гаарець» заяву міністра, зроблену під час зустрічі з ізраїльськими військовими.

Галлант також підкреслив, що продовження бойових дій необхідне для звільнення заручників, яких, як вважає міністр, ХАМАС не відпустить, якщо Ізраїль не чинитиме тиску на угруповання.

Раніше Ізраїль і терористична організація ХАМАС домовилися про тимчасове перемир’я, щоб провести обмін заручниками та полоненими.

Тимчасове припинення вогню повинно розпочатися вранці 24 листопада і триватиме чотири дні. За цей час Ізраїль повинен звільнити 150 палестинських ув’язнених в обмін на 50 заручників, яких утримує ХАМАС.

Внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня було вбито не менше 1,2 тис. людей. Ще близько 240 ізраїльтян та іноземців бойовики взяли до заручників.

21 стало відомо, що сторони досягли угоди, в рамках якої бойові дії в секторі Газа припиняться на чотири дні, а ХАМАС звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинських в ізраїльських в’язницях. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.

В уряді Ізраїлю вже заявили, що «тимчасове перемир’я не означає закінчення війни проти тероризму».

Источник: Ракурс


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