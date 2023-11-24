Осторожное поведение США по вооружению Украины привело к эскалации во всем мире - The Hill

https://racurs.ua/n189651-ostorojnoe-povedenie-ssha-po-voorujeniu-ukrainy-privelo-k-eskalacii-vo-vsem-mire-the-hill.html

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Обережна поведінка Білого дому щодо озброєння України ― щоб не провокувати росію й уникнути ескалації конфлікту ― зрештою, призвела до того, що ескалація відбулась і зачепила весь світ.

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У The Hill економіст Марк Тот і колишній офіцер військової розвідки Джонатан Світ пишуть, що ні путін, ні Сі Цзінпінь, ні іранські лідери чи хамасівці ескалації не бояться.

Вони діють загалом без огляду на те, що їхні кроки можуть засмутити когось важливого ― і поступово ситуація у світі розпалюється. Єменські хусити, які діють за подачею Тегерану, і в підсумку Москви та Пекіну, вже атакують американські військові обʼєкти. США поволі опиняються в центрі нової світової війни ― і через нерішучість позиція країни зараз гірша, ніж могла б бути.

Кремль і Тегеран мали б значно менше можливостей розпалювати ситуацію на Близькому Сході, якби США одразу максимально рішуче підтримали Україну. Вони не дали б російсько-українській війні перетворитися на затяжну з перспективою або стати «вічною», або завершитися поразкою України. Обидві ці опції посилюють Китай, який з більшою зухвалістю може атакувати Тайвань.

У підсумку виходить, що шлях мінімально можливої допомоги Україні обходиться американським платникам податків дорожче, ніж якби Білий дім вирішив одразу дати агресії путіна серйозну відсіч, пишуть автори статті.

Проблема в тому, що Вашингтон не розвʼязував жодної з цих воєн і прагне відновлення миру. А от Москва, Пекін чи Тегеран розпалюють конфлікти для того, щоб у них перемогти. Вони наполегливіші, рішучіші й менш принципові, деескалація насправді не в їхніх інтересах. І щоб вони вгамувалися, потрібно дати їм належну відсіч. І зробити так досі не пізно, пишуть Тот і Світ.

Підтримка Києва обходиться США в 0,33% ВВП. Це такий незначний показник, що якби він був знижкою на Чорну пʼятницю, такі цифри здавалися б смішними. Росіяни витрачають на війну більше ― а в сучасному світі не було випадків, коли сторона, яка витрачала менше, перемагала б у війні.

Якщо США хочуть таки вгамувати путіна і його друзів із «вісі зла», то мають якнайшвидше стати рішучішими. Інакше існує висока ймовірність, що невдовзі доведеться скасувати традиційний нью-йоркський парад до Дня подяки ― як це було в роки Другої світової війни.