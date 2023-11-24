Россияне начали покупать справки о своей смерти, чтобы не попасть на войну в Украину

https://racurs.ua/n189668-rossiyane-nachali-pokupat-spravki-o-svoey-smerti-chtoby-ne-popast-na-voynu-v-ukrainu.html

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Гарнізонний військовий суд в Улан-Уде засудив до п’яти років колонії загального мобілізованого режиму, який купив підроблене свідоцтво про власну смерть, щоб не брати участь у війні в Україні.

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Його визнали винним у дезертирстві (стаття 338 КК рф), пише «Настоящее время».

За версією слідства, мобілізований Зорігто Арабжаєв пішов у відпустку цього року і не повернувся на службу. Коли співробітники військової поліції прийшли додому до Арабжаєва, син мобілізованого показав довідку про смерть батька. Згодом поліцейські встановили, що довідка підроблена. Чоловіка затримали у травні.

За словами мобілізованого, довідку він купив, оскільки переживав за психічне здоров’я дружини, яка побоювалася за його життя. За два місяці до мобілізації старший син Арабжаєвих загинув у автомобільній аварії.