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Кабмин предлагает повысить цены на алкоголь, больше всего может подорожать вино - налоги в Украине
Налоги в Украине: Кабмин предлагает повысить цены на алкоголь, больше всего может подорожать виноhttps://racurs.ua/n189667-nalogi-v-ukraine-kabmin-predlagaet-povysit-ceny-na-alkogol-bolshe-vsego-mojet-podorojat-vino.htmlРакурс
В Україні пропонують підвищити ціни на алкоголь, найбільше на вино.
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Міністерство економіки пропонує підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, зокрема горілку та лікеро-горілчані вироби на 5−13%, виноробну продукцію (за винятком ігристих та газованих винних напоїв) — на 40−85%, а на вина ігристі та газовані винні напої — на 12%.
Проект змін до урядової постанови опублікували на сайті кабміну. У пояснювальній записці урядовці переконують, що це дозволить збільшити надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджетів на 300 млн гривень.
Згідно з запропонованими розцінками мінімальні ціни підвищать:
на горілку — на 4,7% з 89,4 до 93,6 грн за пляшку 0,5 літра;
на коньяк (бренді) три зірочки — на 6%, зі 128,3 грн до 136 грн за 0,5 літра, чотири зірочки — на 6,6%, з 139,3 грн до 148,6 грн за 0,5 літра, п’ять зірочок — на 6,4%, з 151,7 грн до 161,4 грн за 0,5 літра.
на натуральні виноградні вина у скляній тарі місткістю 0,7 літра — на 57% з 42 грн до 66 грн;
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