Податки в Україні: Кабмін пропонує підвищити ціни на алкоголь, найбільше може подорожчати вино

https://racurs.ua/ua/n189667-kabmin-proponuie-pidvyschyty-ciny-na-alkogol-naybilshe-moje-podorojchaty-vyno.html

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В Україні пропонують підвищити ціни на алкоголь, найбільше на вино.

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Міністерство економіки пропонує підвищення мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої, зокрема горілку та лікеро-горілчані вироби на 5−13%, виноробну продукцію (за винятком ігристих та газованих винних напоїв) — на 40−85%, а на вина ігристі та газовані винні напої — на 12%.

Проект змін до урядової постанови опублікували на сайті кабміну. У пояснювальній записці урядовці переконують, що це дозволить збільшити надходження податків та зборів до державного та місцевого бюджетів на 300 млн гривень.

Згідно з запропонованими розцінками мінімальні ціни підвищать: