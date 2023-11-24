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Довідки для зарахування до дитсадка або школи дитина може отримати у сімейного лікаря
Довідки для зарахування до дитсадка або школи дитина зможе отримати у сімейного лікаряhttps://racurs.ua/ua/n189666-dovidky-dlya-zarahuvannya-do-dytsadka-abo-shkoly-dytyna-moje-otrymaty-u-simeynogo-likarya.htmlРакурс
Відтепер всі базові обстеження для зарахування до дитячого садка або школи дитина може пройти у сімейного лікаря.
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Сімейний лікар буде проводити збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.
За результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка, повідомили 24 листопада у Міністерстві охорони здоров’я.
Важливо: для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.
Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.
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