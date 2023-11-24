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Довідки для зарахування до дитсадка або школи дитина може отримати у сімейного лікаря

Довідки для зарахування до дитсадка або школи дитина зможе отримати у сімейного лікаря

24 лис 2023, 13:17
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Відтепер всі базові обстеження для зарахування до дитячого садка або школи дитина може пройти у сімейного лікаря.


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Сімейний лікар буде проводити збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху (шепітна мова), постави та плантографії.

За результатами таких медичних оглядів видаватимуть документи єдиного зразка, повідомили 24 листопада у Міністерстві охорони здоров’я.

Важливо: для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов’язковими. Медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитись лише, якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу.

Джерело: Ракурс


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