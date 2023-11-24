рф і Китай обговорювали будівництво підводного тунелю між росією та Кримом

https://racurs.ua/ua/n189665-rf-i-kytay-obgovoruvaly-budivnyctvo-pidvodnogo-tunelu-mij-rosiieu-ta-krymom.html

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Російський та китайський бізнеси, повʼязані з урядами, наприкінці жовтня почали таємні переговори про будівництво підводного тунелю між рф і окупованим Кримом.

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Про це пише The Washington Post із посиланням на дані української розвідки.

Росіяни хочуть мати захищений від атак транспортний маршрут. Уже зрозуміло, що будівництво підводного тунелю зіткнеться з величезними технічними перешкодами.

У перехоплених електронних листах вказано, що проєктом готова зайнятися одна з найбільших будівельних компаній Китаю China Railway Construction Corporation. Експерти стверджують, що Китай має необхідні досвід і обладнання.

У Криму при цьому зареєстровано російсько-китайський консорціум за участю осіб, згаданих у листуванні.

Генеральним директором є Володимир Калюжний, який у листах Георгію Мурадову, постпреду Криму за президента РФ, писав, що китайці готові стати генеральним підрядником у проекті.

В одному з листів йдеться, що китайська будівельна корпорація CRCC братиме участь у проекті лише на умовах конфіденційності та в документах не згадуватиметься через ризик санкцій.

В іншому листі йдеться про те, що проект готовий профінансувати китайський банк. Вартість тунелю може становити 5 млрд дол. Натомість КНР може отримати право стягувати плату за проїзд тунелем.

Західні експерти вважають, що будівництво Керченського тунелю не відбудеться в короткостроковій перспективі. Але Москва може розглядати його як проект, покликаний забезпечити безпечний зв’язок із Кримом на десятиліття.