рф могла накопить 900 дальнобойных ракет

https://racurs.ua/n189670-rf-mogla-nakopit-900-dalnoboynyh-raket.html

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рф могла накопичити близько 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України.

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Про це 24 листопада в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку, — сказав він.

Ігнат зазначив, що, за інформацією Генштабу і Повітряних сил, восени країна-агресор на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по території нашої держави.