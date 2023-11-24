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рф могла накопить 900 дальнобойных ракет
рф могла накопить 900 дальнобойных ракетhttps://racurs.ua/n189670-rf-mogla-nakopit-900-dalnoboynyh-raket.htmlРакурс
рф могла накопичити близько 900 далекобійних високоточних ракет, які може застосувати для атак України.
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Про це 24 листопада в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку, — сказав він.
Ігнат зазначив, що, за інформацією Генштабу і Повітряних сил, восени країна-агресор на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по території нашої держави.
Потужності росії ГУР озвучувало. 100 ракет на місяць вони можуть виготовляти. Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900. Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет, а також Онікси, ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети, — пояснив Ігнат.
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