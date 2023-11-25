россия потеряла 76 пассажирских самолетов после введения санкций. Фото:

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росія втратила 76 пасажирських літаків — такими є наслідки запроваджених проти авіагалузі рф західних санкцій.

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У Москві скаржаться, що їх «несподівано застали зненацька тоді рішеннями забрати літаки». Таку заяву зробив міністр транспорту рф Віталій Савельєв, передає російське видання «Комерсант».

Санкції проти російської авіаційної галузі були запроваджені після початку російського вторгнення в Україну. Сполучені Штати Америки та Євросоюз заборонили постачання в росію літаків і комплектуючих, а також зобов’язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг. Видання Bloomberg пише, що кількість цих літаків становила до 40% російського флоту. Також за кордоном були арештовані повітряні судна рф.

Зазначається, що найбільша російська лізингова компанія ГТЛК 16 листопада відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують компанії «Аерофлот», «Росія», S7, «Аврора» та «Ямал».Однак завдяки втручанню уряду рф вдалося досягти компромісу.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що в росії продовжують будувати завод із виробництва ударних дронів типу «Шахед». Попри прогрес у будівництва, ні США, ні їхні союзники досі не запровадили санкції проти цих будівельних компаній.

Джерело: Комерсант, Bloomberg