рф продовжує будувати завод з виробництва «Шахедів». Фото:

https://racurs.ua/ua/n189328-vidsutnist-sankciy-dopomagaie-rf-buduvaty-zavod-z-vyrobnyctva-shahediv-reuters.html

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Завод із виробництва БПЛА «Шахед» продовжує будуватися в росії.

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Попри прогрес у будівництва, ні США, ні їхні союзники досі не запровадили санкції проти власника заводу, АТ «Алабуга», або пов’язаних з ним компаній. Це підприємство Москва використовуватиме для масового виробництва безпілотників «Shahed-136». Тут же ж ці дрони й вдосконалюватимуться. Про це повідомляє агентство Reuters.

Автори статті зазначають, що на супутникових знімках з будівництва можна побачити зведення різних споруд та нових периметрів безпеки з контрольно-пропускними пунктами. Журналісти припускають, що росіяни з наближенням зими прискорять атаки «Шахедами» на українську енергетичну інфраструктуру.

А в Інституті науки та міжнародної безпеки заявили, що «ключовим запізнілим кроком» для Вашингтона є запровадження санкцій проти «Алабуги» та пов’язаних із нею компаній.

Зазначається, що завод із виробництва «Шахедів» розташований за 800 км на схід від Москви в Республіці Татарстан. АТ «Алабуга» на 66% належить федеральному уряду і на 34% — республіці.

Нагадаємо, у серпні в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що російський військово-промисловий комплекс має намір виготовити по другому півріччі 1 тис. 300 баражуючих боєприпасів «Герань-2» — російського аналога іранського дрона-камікадзе «Шахед».

Джерело: Reuters