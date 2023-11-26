Киев ограничивает въезд транспорта в город. Фото:

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Ракурс

Обмеження в’їзду транспорту до Києва ухвалила влада через ускладнення погодних умов.

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Погода погіршиться у столиці 26 та 27 листопада. Саме тому задля уникнення заторів на дорогах та для вільного руху снігоприбиральної техніки буде обмежений в’їзд до міста великогабаритного транспорту. Про це повідомили у прес-службі Київської міської військової адміністрації.

В адміністрації зазначили, що складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи транспорту, комунальних та енергетичних підприємств. Ліквідовувати наслідки негоди вже готові аварійні, комунальні та дорожні служби столиці.

У КМВА наполегливо попросили водіїв без нагальної потреби не виїжджати на вулиці. Також не варто паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Нагадаємо, 26 листопада потужні снігопади призвели до виникнення аварій на дорогах Одещини, низка населених пунктів залишилися без світла. Поліція заборонила рух усіх видів транспорту на дорогах загального користування державного значення: М-15 Одеса — Рені (на місто Бухарест) та М-28 Одеса — Южне — М-14 (об'їзна Одеси). Орієнтований час заборони руху складає 12 години.