Западные системы ПВО защищают небо Украины, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n189736-zapadnye-sistemy-pvo-zaschischaut-nebo-ukrainy-foto-vikipediya.html

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Західні системи протиповітряної оборони мають критичну перевагу над радянськими — там, де радянська ППО витрачає 100 снарядів на збиття цілі, західній потрібно менше десятка.

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Про це в коментарі ABC News заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Тому технологія завжди переважує кількість. І я ще раз наголошую, що ця допомога для нас дуже і дуже важлива, — зазначив Наєв.

Зазначається, що війна зазнає змін — росіяни адаптують і розвивають свою тактику, використовуючи більш сучасну зброю, таку як безпілотники-камікадзе і дистанційне мінування за допомогою реактивних систем залпового вогню, значною мірою покладаючись на свою перевагу в повітрі на лінії фронту і на окупованих територіях.

Наєв попередив, що якщо росія продовжить нарощувати виробництво озброєнь і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників, війна може знову вийти за межі сходу і півдня України.

Ми готуємося до цього, — зазначив він. — Ми будуємо оборонні споруди, ставимо міни, тренуємо наші війська.

Джерело: ABC News