5 «А» класс в Перми назвали в честь наемника «Вагнера», фото: Astra

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Ракурс

У російській Пермі 5 «А» класу місцевої школи № 47 24 листопада було «офіційно присвоєно назву «клас імені героя сво Асадова Самада Чингізовича».

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Асадов загинув у січні 2023 року під час боїв за Бахмут, а до ПВК «Вагнер» на участь у російській агресії проти України записався у жовтні 2022 року — з колонії, повідомляє видання Astra.

Свій останній термін — понад 10 років ув’язнення — він отримав у 2018 році — за спробу пронести близько п’яти грамів гашишу, кілька таблеток mdma та менше п’яти грамів амфетаміну до колонії, де на той час вже відбував покарання за інший злочин, пов’язаний із наркотиками.

Психоактивні речовини передбачалося пронести на територію колонії у хокейній кружці, — зазначає видання. — Там Самад хотів їх використати разом з іншим ув’язненим.

Видання також опублікувало фото церемонії присвоєння класу імені загиблого кримінальника. На них можна помітити, що учні стоять біля плакатів, котрі закликають їх «бути гідними пам’яті» Асадова.

Джерело: Astra