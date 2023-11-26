Вьюга сломала электроопору на Одесщине (ФОТО)https://racurs.ua/n189747-vuga-slomala-elektrooporu-na-odesschine-foto.htmlРакурс
На Одещині потужна хуртовина заламала одну з металевих опор лінії електропередач. Також пошкоджені розподільчі обленерго.
Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».
На жаль, негода продовжує вирувати, саме через це знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ремонтні бригади вже почали відновлювальні роботи й у деяких населених пунктах повернули електроенергію. Але через значний обсяг пошкоджень та низьку температуру це потребуватиме більше часу, ніж в теплу погоду.
У компанії наголошують, що через значний обсяг пошкоджень повітряних ліній електропередачі «Укренерго» та розподільчих мереж обленерго, на обладнання, яке залишилось в роботі, лягло подвійне навантаження.
Це може призвести до додаткових пошкоджень мереж вже з технічних причин, — зазначають в «Укренерго». — За даними синоптиків негода вируватиме на початку тижня в різних регіонах. Тому закликаємо споживати електроенергію ощадливо.