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Ракурс
Последствия непогоды в Одесской области, фото: «Укрэнерго»

Вьюга сломала электроопору на Одесщине (ФОТО)

26 ноя 2023, 20:59
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На Одещині потужна хуртовина заламала одну з металевих опор лінії електропередач. Також пошкоджені розподільчі обленерго.


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Про це сьогодні, 26 листопада, повідомила прес-служба «Укренерго».

На жаль, негода продовжує вирувати, саме через це знеструмлена значна кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади вже почали відновлювальні роботи й у деяких населених пунктах повернули електроенергію. Але через значний обсяг пошкоджень та низьку температуру це потребуватиме більше часу, ніж в теплу погоду.

У компанії наголошують, що через значний обсяг пошкоджень повітряних ліній електропередачі «Укренерго» та розподільчих мереж обленерго, на обладнання, яке залишилось в роботі, лягло подвійне навантаження.

Це може призвести до додаткових пошкоджень мереж вже з технічних причин, — зазначають в «Укренерго». — За даними синоптиків негода вируватиме на початку тижня в різних регіонах. Тому закликаємо споживати електроенергію ощадливо.

Наслідки негоди на Одещині, фото: «Укренерго»

Источник: Ракурс


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