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Ракурс
Пожар на тракторном заводе в Челябинске, скриншот видео

На Челябинском тракторном заводе в рф вспыхнул мощный пожар (ВИДЕО)

26 ноя 2023, 20:37
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У Челябінську (рф) сьогодні, 26 листопада, спалахнула потужна пожежа на місцевому тракторному заводі.


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У соцмережах повідомляють, що пожежі передував вибух, ймовірно, трансформатора після чого почалися також перебої з подачею електроенергії та води.

Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.

У 2023 році цей завод потрапив під американські та українські санкції як підприємство, яке спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб російської армії. У роки Другої світової війни на Челябінському тракторному заводі виготовляли танки КВ-1.

Источник: Ракурс


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