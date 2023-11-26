Пожар на тракторном заводе в Челябинске, скриншот видео

https://racurs.ua/n189746-na-chelyabinskom-traktornom-zavode-v-rf-vspyhnul-moschnyy-pojar-foto-video.html

Ракурс

У Челябінську (рф) сьогодні, 26 листопада, спалахнула потужна пожежа на місцевому тракторному заводі.

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У соцмережах повідомляють, що пожежі передував вибух, ймовірно, трансформатора після чого почалися також перебої з подачею електроенергії та води.

Стверджується, що відкрите горіння вже ліквідовано.

У 2023 році цей завод потрапив під американські та українські санкції як підприємство, яке спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб російської армії. У роки Другої світової війни на Челябінському тракторному заводі виготовляли танки КВ-1.