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Ракурс
Беспилотник попал в дом в российском городе Тула, скриншот видео

Момент попадания беспилотника в дом в российской Туле попал на видео

26 ноя 2023, 16:41
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Масована атака безпілотників відбулася на російську федерацію уночі, 26 листопада.


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Зокрема, у Тулі сталося влучання безпілотника в квартиру на 12-у поверсі житлової багатоповерхівки.

Згодом у соцмережах з’явилося відео, котре показує момент влучання безпілотника.

Російські ЗМІ стверджують, що Тула сьогодні вранці була атакована двома безпілотниками, зробленими за типом «літаючого крила» — через що вони схожі з «шахедами». Про це, зокрема, можуть свідчити опубліковані у соцмережах відео прольоту безпілотників над містом.

Источник: Ракурс


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