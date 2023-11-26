В россии заявили о массированной атаке дронов, есть разрушения. Фото:

https://racurs.ua/n189722-vzryvy-gremeli-v-rossii-diktatura-zayavila-o-massirovannoy-atake-dronov.html

Ракурс

Масована атака безпілотників відбулася на російську федерацію уночі, 26 листопада.

.

Зокрема, доволі гучно було в Московській області, бо дрони проривалися на Москву. Диктатура заявила про збиття БПЛА в районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі. Також нібито було знищено декілька БПЛА у Брянській, Тульській та Калузької областях. Традиційно «постраждалих та серйозних руйнувань попередньо немає". Про це міський голова Москви Сергій Собянін повідомив у Telegram.

А губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що в області було перехоплено п’ять безпілотників і пошкоджено три будівлі. Російське Міністерство оборони заявило, що протиповітряна оборона «знищила» 11 дронів-камікадзе у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях. Загалом нарахували 21 безпілотник.

А місцеві пабліки пишуть про влучання БПЛА у багатоповерхівку в російській Тулі. Зазначається, що безпілотник врізався у квартиру на 12 поверсі житлового будинку на вулиці Хворостухіна. Постраждали троє осіб, всіх мешканців евакуювали.

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада в Московській області сталася пожежа на електропідстанції, внаслідок якої декілька населених пунктів, зокрема і частина розташованого неподалік від Москви міста Литкаріно, залишилися без електрики. Місцеві жителі заявляли про атаку дрона.