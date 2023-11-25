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Часть стран ЕС стремится смягчить условия 12 пакета санкций против россии
Часть стран ЕС стремится смягчить условия 12 пакета санкций против россииhttps://racurs.ua/n189721-chast-stran-es-stremitsya-smyagchit-usloviya-12-paketa-sankciy-protiv-rossii.htmlРакурс
Низка країн ЄС хочуть пом’якшити умови 12-го пакету санкцій проти росії.
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Вони виступають проти пропозиції Єврокомісії заборонити імпортерам перепродавати росії напівпровідники для ВПК, пише Bloomberg.
Для цього в угоду пропонується внести певні суми на спеціальний депозитний рахунок й у разі порушення вимоги половина цієї суми буде списана до трастового фонду для України.
Але представники групи великих країн-членів ЄС на цьому тижні висловили побоювання з цього приводу та заявили, що ці вимоги є незаконними.
На їхню думку, вони можуть поставити європейські компанії у невигідне конкурентне становище. Країни, які проти нововведення, не вказуються.
25 листопада також стало відомо, що заступник міністра фінансів США Нельсон іде до Туреччини говорити про антиросійські санкції.
Bloomberg із посиланням на джерела пише, що візит Нельсона, який опікується питаннями боротьби з тероризмом та фінансової розвідки, очікується наступного тижня.
За інформацією видання, США стурбовані неприєднанням Туреччини до санкцій проти агресора.
Туреччина продовжує приймати та надавати послуги російським суднам та літакам, а турецькі банки обслуговують російські карти «Мир».
Тож Нельсон переконуватиме турецьких високопосадовців приєднатися до санкцій проти рф.
Також на зустрічі обговорюватимуть санкції США проти турецької кампанії, запроваджені через зв’язок із ХАМАСом.
Тим часом російський віце-прем'єр Новак заявив, що турецька делегація найближчим часом збирається до Санкт-Петербурга, щоб обговорити деталі будівництва газового хаба на території Туреччини.
За інформацією Reuters, раніше реалізацію проекту було призупинено.
Є щільна взаємодія між «Газпромом» та компанією Botas. Впевнений, що найближчим часом буде досягнуто домовленостей щодо практичної реалізації проекту, — заявив Новак.
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