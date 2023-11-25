Зеленский назвал области, в которых надо усилить ПВО

https://racurs.ua/n189720-zelenskiy-nazval-oblasti-v-kotoryh-nado-usilit-pvo.html

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Президент Володимир Зеленський назвав області, які найбільше потребують посилення протиповітряної оборони (ППО).

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За його словами, проблеми є в областях, які мають спільний кордон з РФ та Білоруссю, прифронтові області, такі як Запорізька, Херсонська, Дніпропетровська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Черкаська. Президент каже, що дефіцит ППО є навіть у Києві.

Він наголосив, що Україна вже передала всім партнерами інформацію про свої потреби в протиповітряній обороні.

Сьогодні на засіданні ініціативи Grane from Ukraine президент також повідомив, що Україна домовилася з союзниками про «дуже потужні» ППО для Одеської області.

Дуже конкретна кількість систем, дуже конкретної назви. Запит цей є, скажу вам відверто, що відповідь позитивна вже є. Скоро цей регіон буде захищений дуже потужним ППО. Нам важливі не лише кораблі, а й люди, які живуть в Одеській області, — про це заявив Зеленський.

Заяви про ППО глава держави зробив після найбільшого з початку великої війни нападу «шахедів» на Київ. Столицю атакували майже 80 ударних БПЛА.

Дрони, якими війська рф атакували Київ, були незвичного чорного кольору, а також містили карбон, який поглинає радіолокаційний сигнал. Це ускладнює роботу силам ППО, повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.