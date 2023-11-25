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Одесский регион обеспечат дополнительной ПВО
Одесский регион обеспечат дополнительной ПВОhttps://racurs.ua/n189705-odesskiy-region-obespechat-dopolnitelnoy-pvo.htmlРакурс
Україна домовилася з партнерами про отримання військових кораблів для забезпечення безпеки суден у «зерновому коридорі» у Чорному морі.
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Україна вважає створення «зернового коридору» без росії одним з найбільших досягнень за рік, а також працює над тим, щоб забезпечити безпеку кораблів, які йдуть цим коридором.
Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього, — сказав президент Володимир Зеленський на конференції Grain from Ukraine у Києві в суботу.
За словами президента, Одеський регіон також буде захищений додатковими системами ППО, про які вже домовилися з партнерами.
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