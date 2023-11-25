Киев пришел в себя после ночной атаки «шахедов»

https://racurs.ua/n189704-kiev-prishel-v-sebya-posle-nochnoy-ataki-shahedov-foto-video.html

Ракурс

П’ятеро поранених під час «найбільшої атаки безпілотників на Київ з початку широкомасштабної агресії».

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Один з дронів влучив у дитячий садочок у Києві. Загиблих в результаті нападу немає, але щонайменше п’ятеро людей отримали поранення, у тому числі 11-річна дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Атака почалася в різних районах Києва перед світанком в суботу, і хвилі почали наростати, коли сходило сонце. Попередження про повітряний наліт тривало шість годин, повідомляють західні інформаційні агентства.

Президент України Володимир Зеленський назвав удари актом «свідомого терору». Він заявив, що «керівництво Росії гордиться тим, що може вбивати».

Зеленський додав, що продовжуватиме працювати, щоб «обʼєднати світ у захисті від російського терору» і досягти відповідальності росії за скоєні злочини.

У Києві всю ніч активно працювала протиповітряна оборона. Дякуємо українським протиповітряним захисникам, — написала посол США в Україні Бріджит Брінк в соцмережі X.

Вона зауважила підступність московитів: коли температура падає нижче нуля, рф цинічно посилає хвилі безпілотників. Бригади ДТЕК ліквідували наслідки нічних обстрілів, всі жителі столиці знову зі світлом, сказали в обідню пору 25 листопада у ДТЕК.

Без світла були 77 житлових будинків та 120 установ у центральній частині міста.