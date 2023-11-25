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Ракурс
Рашисты изменили цвет и материал дронов, чтобы усложнить их обнаружение

Рашисты изменили цвет и материал дронов, чтобы усложнить их обнаружение

25 ноя 2023, 15:06
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Росіяни змінили колір і матеріал дронів, щоб ускладнити їх виявлення.


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Безпілотники, якими росіяни вночі атакували Україну, мають незвичний чорний колір і містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.

Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір… Це ускладнить роботу ППО, а саме візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп, — повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Утім, нагадав він, це не завадило українським Силам оборони у ніч проти 25 листопада знищити майже усі запущені БпЛА. Українська ППО збила понад 70 «шахедів», більшість з них атакували Київ.

В Києві була знеструмлена повітряна лінія, в місті вже відновили електропостачання, повідомили в ДТЕК.

Источник: Ракурс


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