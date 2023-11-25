Рашисты изменили цвет и материал дронов, чтобы усложнить их обнаружение

https://racurs.ua/n189703-rashisty-izmenili-cvet-i-material-dronov-chtoby-uslojnit-ih-obnarujenie.html

Ракурс

Росіяни змінили колір і матеріал дронів, щоб ускладнити їх виявлення.

.

Безпілотники, якими росіяни вночі атакували Україну, мають незвичний чорний колір і містять матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал.

Зараз бачимо, що вони використали карбон, який є поглинаючим для радіолокаційного сигналу матеріалом, і чорний колір… Це ускладнить роботу ППО, а саме візуальну прив’язку до цілі мобільних вогневих груп, — повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Утім, нагадав він, це не завадило українським Силам оборони у ніч проти 25 листопада знищити майже усі запущені БпЛА. Українська ППО збила понад 70 «шахедів», більшість з них атакували Київ.

В Києві була знеструмлена повітряна лінія, в місті вже відновили електропостачання, повідомили в ДТЕК.