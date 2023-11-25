Рекордну кількість «Шахедів» запустила рф вночі по Україні. Фото:

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Рекордну кількість ударних БПЛА типу Shahed випустили росіяни по Україні вночі 25 листопада.

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З Приморсько-Ахтарська та району Курської області росії були зафіксовані пуски близько 75 «Шахедів». Основним напрямком удару був Київ. Загалом протиповітряна оборона працювала у шести областях — Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття повітряної атаки залучалися зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби. Військові зуміли знищили 71 дрон, переважну кількість цілей збили у небі над Київщиною. А в Дніпропетровській області знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

У Київській міській військовій адміністрації заявили, що нічна атака дронів на Київ стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення. Столичні сили ППО знищили майже 50 повітряних цілей.

Президент Володимир Зеленський також відреагував на нічну атаку. У Telegram він повідомив, що влада й надалі працюватиме, щоб посилити українську протиповітряну оборону.

Нагадаємо, через нічну атаку дронів повітряна тривога у Києві 25 листопада тривала понад шість годин. Сили ППО працювали по ворожих цілях, а уламки БПЛА впали в Печерському, Голосіївському, Дніпровському, Солом’янському районах столиці.